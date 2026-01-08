В Коми сняли на видео вылетевший в лес при ДТП автобус
В Коми произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились дети. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Коми — это Ж», опубликовав видео с места происшествия.
По данным СМИ, авария случилась в Корткеросе. Столкнулись две легковые машины и автобус, перевозивший детей. Сообщается о пострадавших. Утверждается, что водитель одного из легковых автомобилей погиб, а его пассажирку доставили в реанимацию.
В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что ДТП произошло сегодня на 120-м километре автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск. По факту случившегося СК начал проверку.
Кроме того, республиканская прокуратура проверит соблюдение требований к содержанию дороги и обеспечению безопасности дорожного движения.
Читайте также: