В Коми сняли на видео вылетевший в лес при ДТП автобус

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В Коми произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились дети. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Коми — это Ж», опубликовав видео с места происшествия.



По данным СМИ, авария случилась в Корткеросе. Столкнулись две легковые машины и автобус, перевозивший детей. Сообщается о пострадавших. Утверждается, что водитель одного из легковых автомобилей погиб, а его пассажирку доставили в реанимацию.



В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что ДТП произошло сегодня на 120-м километре автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск. По факту случившегося СК начал проверку.

Кроме того, республиканская прокуратура проверит соблюдение требований к содержанию дороги и обеспечению безопасности дорожного движения.

