В Коми сняли на видео вылетевший в лес при ДТП автобус

08 января 2026, 14:32

Вылетевший в лес в результате ДТП автобус сняли на видео

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В Коми произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились дети. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Коми — это Ж», опубликовав видео с места происшествия.