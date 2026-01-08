Смертельное ДТП с семью погибшими в Волгоградской области — фото
Причиной смертельного ДТП в Волгоградской области, где погибли семь человек, стал выезд фуры на встречную полосу после разрыва колеса. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным ведомства, 8 января в Михайловском районе на 763-м километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись ВАЗ, УАЗ и грузовик DAF с полуприцепом. Авария произошла после того, как 45-летний водитель DAF выехал на встречное направление
.
В прокуратуре уточнили, что предварительно причиной маневра стало лопнувшее колесо грузовика. В результате столкновения погибли водитель и пассажиры УАЗа, среди них — 17-летняя девушка.
