Смертельное ДТП с семью погибшими в Волгоградской области — фото

08 января 2026, 21:58

Большегруз выехал на встречную полосу под Волгоградом из-за лопнувшего колеса

Фото: istockphoto/kadmy

Причиной смертельного ДТП в Волгоградской области, где погибли семь человек, стал выезд фуры на встречную полосу после разрыва колеса. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.