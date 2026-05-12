Ребенок погиб в жестком ДТП в Кузбассе

12 мая 2026, 17:44

На трассе «Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол» в Таштагольском районе Кемеровской области произошла страшная автомобильная авария, в которой погибла 11-летняя девочка. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.





По данным VSE42.RU, 39-летняя женщина, находящаяся за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser 100, совершая обгон, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ-21099, который ехал в попутном направлении и собирался повернуть налево через сплошную линию.





«В результате погибла 11-летняя девочка, которая находилась в отечественном автомобиле. Кроме того, еще три пассажира ВАЗ-21099, в том числе двое несовершеннолетних, а также 65-летний водитель получили травмы разной степени тяжести», — говорится в материале.