ДТП с тремя машинами случилось на Кутузовском проспекте в Москве

11 мая 2026, 11:09

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля. В результате аварии, по предварительным данным, пострадал один человек. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.





Ранее в столице задержали водителя каршеринга, который попытался скрыться от полиции и совершил ДТП. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве, инцидент произошел в районе 1-го Митинского переулка у дома 25.



Сотрудники Госавтоинспекции потребовали остановить автомобиль, однако нарушитель проигнорировал законное требование и продолжил движение. Полицейские начали преследование. Водитель не справился с управлением и врезался в препятствие. Его доставили в отдел для разбирательства.



Предварительно, в этом ДТП никто не пострадал. На задержанного составили протоколы по статьям 12.33, 12.8.1 и 12.25 КоАП РФ.



