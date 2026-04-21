В квартире Саранска обнаружили подпольную оружейную мастерскую с тиром в туалете
В Саранске полицейские пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской, организованной в квартире местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в своем телеграм-канале.
Уточняется, что организовал незаконный бизнес 52-летний бывший продавец охотничьего магазина. Он также оборудовал в туалете своего жилья мини-тир с пулеулавливателем и прибором для измерения скорости полета пули.
В поле зрения оперативников мужчина попал еще в конце прошлого года после продажи переделанной пневматической винтовки. Экспертиза показала, что конструктивные изменения увеличили ее поражающие свойства в восемь раз.
В ходе обысков у родственников и знакомых фигуранта силовики изъяли более 20 единиц оружия «с признаками переделки», инструменты, комплектующие, пули, баллоны с воздухом и пять оптических прицелов.
Против мужчины возбудили уголовные дела о незаконном изготовлении и сбыте оружия. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
