Поездка в парк обернулась смертью для пятилетнего мальчика из-за ошибки отца
В Санкт-Петербурге семейные сборы на прогулку закончились трагедией. 31-летний мужчина сел в автомобиль Omoda, принадлежащий его супруге, чтобы завести и прогреть машину перед поездкой.
Как пишет KP.RU, в этот момент его маленький сын находился позади автомобиля с детским велосипедом, ожидая, когда его уберут в багажник. По предварительным данным, машина неожиданно начала самопроизвольно двигаться назад. Остановить ее смогла только припаркованная сзади Kia. Отец сразу выбежал из салона и вызвал скорую помощь, однако спасти ребенка не удалось — полученные травмы оказались смертельными.
Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель допустил самопроизвольное движение транспорта задним ходом. Возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
После допроса мужчину отпустили под подписку о невыезде. По информации источника, семья считалась благополучной и переехала в этот дом несколько лет назад. Машину зарегистрировали на жену.
На допросе фигурант пояснил, что сел не на водительское, а на пассажирское сиденье, нажал рукой на педаль тормоза, завел двигатель и перевел автоматическую коробку передач в режим R — задний ход. Предположительно, он хотел прогреть не только мотор, но и трансмиссию.
Автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что подобные случаи происходят нередко. По его словам, многие водители удерживают автомобиль на тормозе, пока ждут остальных, но в какой-то момент отвлекаются, и машина начинает движение. Он подчеркнул, что если остановка длится более нескольких секунд, коробку передач следует переводить в режим P.
Со слов очевидцев, мальчик обошел автомобиль, чтобы помочь взрослым загрузить велосипед. Местная жительница Татьяна, ставшая свидетелем произошедшего, рассказала, что отец, по ее мнению, не имел злого умысла и теперь сам переживает тяжелую трагедию.
Женщина, которая находилась в той же детской больнице, куда доставили ребенка, рассказала, что видела мать мальчика. По ее словам, та смогла сказать лишь, что машина внезапно покатилась назад, когда семья собиралась поехать в парк. Теперь мужчине может грозить до четырех лет принудительных работ или до пяти лет лишения свободы.
