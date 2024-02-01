Погиб человек, упавший на пути на серой ветке московского метро

Фото: iStock/maxim4e4ek
Человек, упавший на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, погиб. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель экстренных служб города.
Ранее в Telegram-канале Дептранса Москвы сообщалось, что на центральной части серой ветки метро поезда следуют с увеличенными интервалами из-за падения человека на пути на станции «Чеховская».
Сообщалось, что в павильонах и на станциях линии наблюдается большое скопление людей.
Ранее стало известно, что на станции столичного метрополитена «Нагатинская» женщина родила ребёнка. Это произошло вечером 9 января. Дежурный по станции Сергей Баранов помог женщине, вызвав медработников и огородив на станции место. Мужчина находился с роженицей до прибытия врачей, успокаивая и поддерживая её.
Читайте также:
Человек упал под поезд на станции метро Чеховская в Москве
МВД: В Москве задержали троих пранкеров, бегавших по крыше поезда метро
На станции московского метро неизвестный с ножом напал на двух мужчин
Сообщалось, что в павильонах и на станциях линии наблюдается большое скопление людей.
Читайте также:
Человек упал под поезд на станции метро Чеховская в Москве
МВД: В Москве задержали троих пранкеров, бегавших по крыше поезда метро
На станции московского метро неизвестный с ножом напал на двух мужчин
Анастасия Чинкова