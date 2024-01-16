На станции московского метро неизвестный с ножом напал на двух мужчин

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В Москве на станции метро «Кропоткинская» неизвестный молодой человек напал с ножом на двух мужчин и нанёс им ранения.
Ранее сообщалось, что незадолго до пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, предположительно, один из работников угрожал поджогом. После работник отрицал это и удалил аккаунт. Так, у RT появились скриншоты переписок из чата сотрудников склада, где один из них жалуется на штрафы и угрожает сжечь место работы.
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Мелисса Тимофеева