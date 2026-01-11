На 66 году жизни умер чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский
Чемпион мира 1983 года по современному пятиборью в составе сборной СССР Евгений Зинковский скончался на 66-м году жизни. О его смерти 10 января сообщила пресс-служба Федерации современного пятиборья России.
Причина смерти не раскрывается. В федерации выразили соболезнования родным и близким спортсмена.
Зинковский завоевал золото чемпионата мира 1983 года в командном зачете и стал бронзовым призером в личных соревнованиях. После завершения карьеры он работал тренером, подготовив ряд призеров чемпионатов России и Европы.
В 2019 году Международный союз современного пятиборья признал Зинковского лучшим тренером юниоров.
Читайте также: