На 66 году жизни умер чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский

11 января 2026, 16:29

Фото: istockphoto/Aleksandr_Vorobev

Чемпион мира 1983 года по современному пятиборью в составе сборной СССР Евгений Зинковский скончался на 66-м году жизни. О его смерти 10 января сообщила пресс-служба Федерации современного пятиборья России.