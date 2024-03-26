МЧС опубликовало новый поимённый список погибших во время теракта в «Крокусе»

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Сотрудники МЧС РФ опубликовали обновлённый поимённый список погибших во время террористического акта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Теперь он насчитывает 120 фамилий.
С того момента, как террористы вошли в здание и открыли стрельбу по всем, кого успевали заметить, и до того, как они покинули его после того, как подожгли, прошло 13 минут. За это время было прекращено 139 человеческих жизней. Продолжается идентификация и установление личностей погибших.
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