Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Погиб один из летчиков потерпевшего крушение Ту-22М3

Погиб один из летчиков потерпевшего крушение Ту-22М3

Один из летчиков потерпевшего крушение в Иркутской области Ту-22М3 погиб
16 августа 2024, 08:26
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

Один из летчиков потерпевшего крушение в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 погиб. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Кобзев выразил свои искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. По его словам, на месте крушения самолета всю ночь продолжались работы.

Остальные члены экипажа Ту-22М3 были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, добавил глава региона. Кобзев заключил, что в скором времени будет установлена причина падения самолета.



Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 15 августа. В Минобороны сообщили, что все четверо пилотов успешно катапультировались. Воздушное судно совершало плановый полет и упало в безлюдной местности, пострадавших и разрушений на земле нет.

Читайте также:

Стала известна судьба пилотов разбившегося Ту-22М3 под Иркутском

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области – видео

На месте крушения Ту-22 под Иркутском услышали три взрыва
#ночь
#соболезнования
#минобороны
#крушение
#самолет
#иркутская область
#падение
#смерть
Учительницу приговорили к трем годам тюрьмы за секс с 15-летней ученицей
В США учительницу приговорили к тюрьме за секс с ученицей
16 августа 2024, 08:31

Фото: iStock/z1b

В Соединенных Штатах Америки учительнице был вынесен приговор за секс с несовершеннолетней ученицей. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В 2017 году 40-летняя Стейси Мишель Уокер, которая преподавала театральное искусство в старших классах школы, завела отношения с одной из подопечных. Девушке на тот момент было 15 лет. Они обменивались интимными фотографиями, видеозаписями и разговаривали о сексе. Позднее женщина неоднократно встречалась с ученицей и занималась с ней сексом.

На суде девушка рассказала, что Стейси Мишель Уокер манипулировала ею. Для нее было унижением и оскорблением отправлять учительнице фото и видео сексуального содержания.

Кроме того, после трехлетних отношений она начала страдать от депрессии, панических атак, чувства вины и тревожного расстройства. Помимо этого, у нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Уокер приговорили к трем годам тюрьмы.

Ранее за секс с 15-летним школьником в Соединенных Штатах Америки арестовали 43-летнюю жительницу штата Луизиана. Женщине было предъявлено шесть обвинений, в том числе в половом акте с несовершеннолетним. Других сведений нет. Полиция отказалась обнародовать иные подробности дела.

Читайте также:

«Я был с ней мягким»: Похититель школьницы Олег Лавкин рассказал, зачем держал её на цепи

Прыгал на груди: в Магадане пьяный гость насиловал и убивал сестру, пока ее брат спал

«Дядя снял штаны»: 11-летние девочки рассказали о тренере из Анапы, мастурбирующим на их глазах
#полиция
#секс
#школы
#искусство
#женщина
#видео
#фото
#отношения
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликованы кадры издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
16 августа 2024, 07:41

Фото: istock/Maryana Serdynska

В интернете появилось видео издевок боевиков ВСУ в фашистских касках над русским пенсионером Александром Гусаровым в Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Z ветераны России on-line».
Видеозапись начинается с того, что два украинских националиста показывают дорожный знак, который указывает на Белгород и Коренево — райцентр Курской области.

Дальше автор ролика снимает крупным планом солдата в нацистском шлеме с характерным конусным назатыльником. На дороге также видна разбитая военная бронетехника. В кадре появляется мужчина — пенсионер-курянин, который искал дорогу в безопасное место.

«О! Русский Иван», — восклицает автор видео.

Боевик ВСУ начал интересоваться, как дела у пенсионера, имитируя немецкий акцент. Мужчина ответил ему, что заблудился пять дней назад, и добавил, что ему 74 года. Украинский солдат в ответ начал его оскорблять, после чего ролик обрывается.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над пенсионером.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Читайте также:

Пенсионер-курянин пропал без вести после издевки над ним неонацистов ВСУ

Слуцкий обещает 5 млн руб. за поимку боевиков ВСУ, глумившихся над курянином

Стало известно зачем боевики ВСУ обстреливали в Курской области дома мирных жителей
#пенсионер
#видео
#участок
#мужчина
#дома
#депутат
#всу
#солдат
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыто дело о подрыве в Рязани: что теперь грозит РЖД?
Компания «РЖД» была признана потерпевшей стороной по делу подрывника в Рязани
16 августа 2024, 06:29

Фото: istockphoto.com/fortton

ОАО «РЖД» официально признано потерпевшей стороной в уголовном деле против Руслана Сидики, который обвиняется в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области. Об этом 16 августа сообщили в правоохранительных органах.
Согласно данным источника, представители военного аэродрома Дягилево не заявляли об ущербе и не выдвигали требований, поэтому не были признаны потерпевшими по этому делу. Об этом сообщает РБК.

1 декабря стало известно о задержании Руслана Сидики, гражданина России и Италии, по подозрению в осуществлении теракта, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Помощник машиниста получил незначительные травмы. На допросе Сидики признал свою вину и сообщил, что был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в Стамбуле в феврале.

25 июля Басманный суд Москвы продлил арест Сидики до ноября из-за опасений побега за границу. Позже его обвинили в совершении девяти тяжких преступлений.

Читайте также:

Крымский мост срочно перекрыли — последняя информация с места событий

Комбрига ВДВ подполковника Фролова арестовали за мошенничество

Украинский дрон едва не убил депутатов Башкирии — подробности
#суд
#мост
#арест
#поезда
#дрон
#травмы
#вдв
#информация
#крымский мост
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крымский мост срочно перекрыли — последняя информация с места событий
По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта
16 августа 2024, 05:32

Фото: istock/Vyacheslav Makaryev

Движение автомобилей по Крымскому мосту было временно приостановлено, об этом сообщили в оперативном Telegram-канале, освещающем ситуацию на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении, передает ТАСС.
Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины временного перекрытия движения на данный момент не раскрываются. Власти оперативно работают над возобновлением транспортного сообщения и просят граждан проявлять терпение в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились депутаты Госсобрания Башкирии Тимергали Уразгулов и Юлия Краснова. Об этом информирует пресс-служба регионального парламента. Инцидент произошел, когда депутаты возвращались в Бердянск после завершения гуманитарной миссии, в рамках которой они передали груз бойцам. Согласно данным источника, дрон ВСУ взорвался на крыше их автомобиля.

Читайте также:

Украинский дрон едва не убил депутатов Башкирии — подробности

Комбрига ВДВ подполковника Фролова арестовали за мошенничество

На месте крушения Ту-22 под Иркутском услышали три взрыва
#движение
#автомобиль
#беспилотник
#дрон
#депутаты
#вдв
#инцидент
#операции
#всу
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Комбрига ВДВ подполковника Фролова арестовали за мошенничество
Фролова обвиняют в особо крупном мошенничестве.
16 августа 2024, 02:10

Фото: ГУФССП РФ по МО

Подполковник Константин Фролов, бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова, был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве.
Об этом сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что Фролов, награжденный тремя орденами Мужества, находится под стражей в СИЗО.

Фролову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, касающейся мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. Его задержали в Санкт-Петербурге, затем этапировали в Москву и арестовали.

Детали уголовного дела пока не разглашаются в связи с тайной предварительного следствия.

Ранее, 4 июля, командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Артем Городилов был также арестован по обвинению в мошенничестве. Оба офицера обвиняются в хищении не менее 1 миллиона рублей, за что им грозит до 10 лет лишения свободы. Городилов настаивает на своей невиновности.

Читайте также:

Украинский дрон едва не убил депутатов Башкирии — подробности

Съемочная группа Ruptly едва не пострадала от обстрела ВСУ в Курской области (видео)

На месте крушения Ту-22 под Иркутском услышали три взрыва
#дрон
#ук
#обвинение
#видео
#сизо
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский дрон едва не убил депутатов Башкирии — подробности
Дрон ВСУ атаковал автомобиль с депутатами Госсобрания Башкирии
15 августа 2024, 23:50

Фото: Минобороны РФ

В зоне специальной военной операции украинский беспилотник атаковал автомобиль с депутатами Госсобрания Башкирии Тимергали Уразгуловым и Юлией Красновой. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Инцидент произошел, когда парламентарии возвращались в Бердянск после завершения гуманитарной миссии, во время которой они передали груз бойцам. По информации источника, дрон ВСУ взорвался на крыше автомобиля.

«Нашим коллегам сильно повезло, что основной удар принял на себя автомобиль, он серьёзно повреждён, но остался на ходу, и им удалось самостоятельно покинуть опасную зону. Тимергали Уразгулов получил лёгкое осколочное ранение», — прокомментировал произошедшее председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Сами пострадавшие депутаты продолжают свою работу, несмотря на произошедшее, и заверяют, что не намерены сворачивать свою деятельность по оказанию гуманитарной помощи бойцам российской армии.

Читайте также:

Съемочная группа Ruptly едва не пострадала от обстрела ВСУ в Курской области (видео)

На месте крушения Ту-22 под Иркутском услышали три взрыва

На железной дороге в Подмосковье с начала года отметили более 110 случаев гибели
#пострадавшие
#автомобиль
#дрон
#депутаты
#инцидент
#всу
#ранение
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Съемочная группа Ruptly едва не пострадала от обстрела ВСУ в Курской области (видео)
Съемочная группа Ruptly спаслась от обстрела ВСУ в Курской области
15 августа 2024, 23:05

Фото: Минобороны РФ

Боевики ВСУ обстреляли район города Льгова в Курской области, где находилась съемочная группа международного агентства Ruptly. Инцидент произошел 15 августа.
Украинские войска открыли огонь из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам Льгова, где в это время работала съемочная группа Ruptly. Момент попал на видео, сообщает РТ. К счастью, журналистам удалось укрыться.

Ранее сообщалось, что над Льговом сбили ракету ВСУ. В результате падения обломков пострадали двое жителей, их госпитализировали, сообщил врио губернатора Курской области Смирнов.


Также военный командир Апты Алаудинов заявил 15 августа, что ВСУ пытаются прорвать линию фронта. По данным военных, Украина перебрасывает войска с других участков фронта в Курскую область.

Читайте также:

В Белом доме уверяют, что не знают намерений Киева при атаке на Курскую область

Ситуация для ВСУ в Донбассе ухудшилась на фоне начала операции под Курском

Стало известно о работе подразделений ВС РФ в Судже
#видео
#украина
#операции
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На месте крушения Ту-22 под Иркутском услышали три взрыва
15 августа 2024, 22:13

Фото: iStock / Artyom_Anikeev

Свидетели крушения упавшего в Иркутской области дальнего ракетоносца-бомбардировщикаТу-22М3 услышали три взрыва. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
«Третий по счёту взрыв Ту-22М3 произошёл в поле вблизи посёлка Михайловка Иркутской области», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Ту-22М3 потерпел крушение во время выполнения планового полёта. В результате ЧП никто не пострадал. Пилот увёл самолёт в безлюдное место. Все четверо членов экипажа остались живы, их уже нашли.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Читайте также:

На железной дороге в Подмосковье с начала года отметили более 110 случаев гибели

На 40-м километре МКАД произошло массовое ДТП

В Москве напавшего на российскую полицейскую гражданина США отправили в СИЗО
#самолёты
#авиация
#катастрофа
#крушение
#иркутская область
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На железной дороге в Подмосковье с начала года отметили более 110 случаев гибели
15 августа 2024, 21:08

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье с начала года зафиксировали более 110 случаев гибели на железной дороге. Несанкционированный переход через пути – главная причина травматизма, сообщил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
По его словам, в Московской области ликвидировали 120 так называемых «опасных троп» на железной дороге.
«С начала 2024-го на железной дороге Подмосковья зафиксировали более 110 смертельных случаев. 60 из них произошли при несанкционированном переходе через пути. Это основная причина травматизма. Чтобы ликвидировать «опасные тропы», продолжается установка ограждений вблизи станций, где замечено самое большое их число. Около 1 км ограждений из планируемых 2 км уже установили в 13 округах», – рассказал Гержик.
Как отметили в министерстве, ограждения оборудовали у станций в Балашихе, Богородском, Воскресенске, Дмитровском, Домодедове, Королёве, Ленинском, Люберцах, Одинцовском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Химках и Щёлкове.

Также на объектах железнодорожной инфраструктуры строят пешеходные переходы, металлические заборы и железобетонные ограждения вдоль путей, ограждения типа «змейка». На станциях устанавливают информационные стенды, а также устанавливают камеры, фиксирующие нарушения правил перехода через пути.

Читайте также:

В Подмосковье перекрыли 120 опасных переходов через железную дорогу

Воробьёв: движение по первому участку трассы ЮЛА откроют на год раньше плана

Воробьёв: в Подмосковье идёт строительство более 50 дорожных объектов
#подмосковье
#московская область
#алексей гержик
#минтранс мо
#железная дорога
#безопасность
#транспорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф