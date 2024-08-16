Погиб один из летчиков потерпевшего крушение Ту-22М3

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Один из летчиков потерпевшего крушение в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 погиб. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Кобзев выразил свои искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. По его словам, на месте крушения самолета всю ночь продолжались работы.
Остальные члены экипажа Ту-22М3 были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, добавил глава региона. Кобзев заключил, что в скором времени будет установлена причина падения самолета.
Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 15 августа. В Минобороны сообщили, что все четверо пилотов успешно катапультировались. Воздушное судно совершало плановый полет и упало в безлюдной местности, пострадавших и разрушений на земле нет.
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Остальные члены экипажа Ту-22М3 были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, добавил глава региона. Кобзев заключил, что в скором времени будет установлена причина падения самолета.
Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 15 августа. В Минобороны сообщили, что все четверо пилотов успешно катапультировались. Воздушное судно совершало плановый полет и упало в безлюдной местности, пострадавших и разрушений на земле нет.
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Екатерина Коршунова