Стала известна судьба пилотов разбившегося Ту-22М3 под Иркутском

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Все четыре члена экипажа потерпевшего крушение в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 успели катапультироваться. Их уже нашли, все они живы. Об этом сообщает Shot.
Экипаж смог увести падающий самолёт от жилой застройки. Он рухнул примерно в одном км от ближайшего частного дома. Трое летчиков катапультировались, последним же падающее воздушное судно покинул командир. Он и пострадал сильнее остальных. Всех членов экипажа успешно обнаружили, они живы. У двух из них диагностировали множественные ушибы, у двух других – переломы.
Известно, что бомбардировщик летел с аэродрома Белая. Он загорелся в воздухе и рухнул на землю. Пожар сейчас ликвидируют сотрудники МЧС. Местные сообщают, что уже после падения на месте обломков были взрывы.
Напомним, бомбардировщик Ту-22М3, предварительно, потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области. По предварительной информации, причиной аварии стала техническая неисправность.
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Известно, что бомбардировщик летел с аэродрома Белая. Он загорелся в воздухе и рухнул на землю. Пожар сейчас ликвидируют сотрудники МЧС. Местные сообщают, что уже после падения на месте обломков были взрывы.
Напомним, бомбардировщик Ту-22М3, предварительно, потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области. По предварительной информации, причиной аварии стала техническая неисправность.
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Элина Позднякова