Стала известна судьба пилотов разбившегося Ту-22М3 под Иркутском

С начала СВО на территории Украины на стороне ВСУ участвуют в военных действиях иностранные наемники. Они не раз были замечены в разного рода бесчинствах: пытках пленных, мародерстве, убийстве мирных жителей. Очередное чудовищное преступление совершили наемные убийцы из Франции. Они ворвались в дом к жительнице Харьковской области и изнасиловали ее. Об обстоятельствах дела расскажет редакция «Радио 1».