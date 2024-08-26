Погиб один сотрудник Омского НПЗ при пожаре на предприятии

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Один сотрудник нефтеперерабатывающего завода в Омске погиб при пожаре на предприятии, пишет РИА Новости со ссылкой на замгендиректора Кирилла Морозова.
«При возгорании на Омском НПЗ произошло несчастье — погиб один сотрудник предприятия, еще шестеро пострадали. Это большое горе. Омский НПЗ выражает соболезнования и окажет помощь семье погибшего, а также всю необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам», — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел днем в понедельник, 26 августа, когда в нескольких районах города услышали хлопок с последующим возгоранием на одной из заводских установок. Пострадали семь человек, возгорание полностью локализовано. Причины произошедшего выясняются.
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