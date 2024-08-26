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Погиб один сотрудник Омского НПЗ при пожаре на предприятии

26 августа 2024, 18:49
Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Один сотрудник нефтеперерабатывающего завода в Омске погиб при пожаре на предприятии, пишет РИА Новости со ссылкой на замгендиректора Кирилла Морозова.


«При возгорании на Омском НПЗ произошло несчастье — погиб один сотрудник предприятия, еще шестеро пострадали. Это большое горе. Омский НПЗ выражает соболезнования и окажет помощь семье погибшего, а также всю необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел днем в понедельник, 26 августа, когда в нескольких районах города услышали хлопок с последующим возгоранием на одной из заводских установок. Пострадали семь человек, возгорание полностью локализовано. Причины произошедшего выясняются.

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Стало известно, сколько Дуров может провести под стражей
Прокуратура Парижа: Дуров может остаться под стражей до 28 августа
26 августа 2024, 19:05

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров может остаться под стражей до 28 августа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на парижскую прокуратуру. Бизнесмена обвиняют в 12 преступлениях. Дело в отношении фигуранта открыли в начале июля этого года.
До этого французский президент Эммануэль Макрон писал в соцсетях, что дело в отношении предпринимателя не является политическим. Глава Франции подчеркнул, что Дурова арестовали в рамках расследования, а решение по нему должен выносить суд.

По информации TF1, Дурова взяли за отказ сотрудничать с силовиками, он обвиняется в соучастии в мошенничестве, сбыте наркотиков, сокрытии контента для педофилов и других деяниях. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

К слову, в СМИ была информация, что Telegram могут заблокировать в Турции за контент, связанный с запрещенными веществами.

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В Москве осудили испортивших памятник Жукову женщин
Суд назначил год принудительных работ испортившим памятник Жукову женщинам
26 августа 2024, 17:57

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Год принудительных работ назначил суд испортившим памятник Георгию Жукову в Москве женщинам. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда столицы.
«Николаевой В.Н. и Лысенковой А.В. назначено наказание в виде одного года лишения свободы, наказание заменено на принудительные работы на этот же срок с удержанием 10% заработной платы», — прокомментировали там.

Изначально фигуранток отправили под стражу, но скоро заменили меру домашним арестом.

Женщины нанесли на монумент надпись «ГУР» (главное управление разведки Украины).

Максимальное наказание по вменяемой им статье о повреждении воинских захоронений предусматривало пять лет лишения свободы.

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Макрон прокомментировал арест Дурова
Макрон: решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не политическое
26 августа 2024, 17:39

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Решение арестовать создателя мессенджера Telegram Павла Дурова не является политическим, написал в соцсетях президент Франции Эммануэль Макрон.
«Задержание главы Telegram на территории Франции было произведено в рамках продолжающегося расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Выносить решения [по этому делу] должны судьи», — гласит публикация политика.
Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже в Париже. Ему предъявили сокрытие контента для педофилов, соучастие в мошенничестве, отмывании денег, терроризме и сбыте наркотиков.

По данным обозревателей TF1, арест бизнесмена связан с его отказом сотрудничать с силовиками. Дурову грозит до 20 лет тюремного заключения.

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#павел дуров
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Названо количество разыскивающих нациста Гунько (Хунку) стран
МВД РФ: украинского нациста Гунько-Хунку ищут 15 стран по линии Интерпола
26 августа 2024, 17:24

Фото: istockphoto/imranahmedsg

Ветерана карательного отряда СС «Галичина» нациста Ярослава Хунку (Гунько) ищут 15 государств-членов Интерпола, сообщает пресс-служба российского МВД.
«В августе этого года фигурант внесен в базу розыска генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран-членов организации уже подключились к его розыску», — прокомментировали в ведомстве.
Отмечено, что у Интерпола ушло практически десять месяцев, на одобрение решения внести нациста в листы по розыску как участника массового уничтожения мирных граждан СССР в период Великой Отечественной войны.

В МВД надеются, что все военные преступники понесут заслуженное наказание, поскольку деяния подобного рода не имеют срока давности. Известно, что Гунько причастен к ликвидации как минимум 500 мирных граждан Советского Союза.

Гунько получил известность, когда присутствовал в канадском парламенте, где с речью выступал глава киевского режима Владимир Зеленский. Украинский политик и 98-летний нацист аплодировали друг другу.

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#россия
#мвд
#розыск
#нацизм
#новости
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Развожаев: в Севастополе частично отключался свет из-за сбоя на сетях Крыма
26 августа 2024, 17:24

Фото: istockphoto/Daria Kulkova

Севастополь частично остался без света из-за сбоя на сетях энергосистемы Крыма. Об этом сообщил глава полуострова Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Спустя час подачу электричества восстановили.
«По предварительной информации, причина — из-за аварийного отключения в сетях крымской энергосистемы», — написал губернатор.
По информации Развожаева, свет отключался в районе Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая и Камышовая, частично затронул центр города, проспект Победы, села Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое и Черноречье.

На данный момент, спустя час после сбоя, подачу электричества восстановили.
«Электроснабжение потребителей в Севастополе восстановлено в полном объеме», — заключил губернатор.
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#электричество
#отключение
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Стала известна судьба кота из квартиры выбросившего из окна жену и ребенка мужчины
SHOT: нашелся кот из квартиры выбросившего из окна жену и ребенка москвича
26 августа 2024, 17:07

Фото: istock/Nataliia Krikheli

В квартире москвича, который выбросил из окна жену и грудного ребенка, спустя два дня нашли перепуганного кота по кличке Кеша. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Сейчас питомцу, который все это время прятался в шкафу, ищут новых хозяев.
По данным издания, кота нашли случайно в гардеробе, освободившись, он стал громко мяучить, выпрашивая воды и еды.

Сейчас Кеше ищут новых хозяев, пока что его на время приютили соседи. У кота есть много проблем со здоровьем — стресс, курс успокоительных средств, больной кишечник — потому за ним требуется особенный уход.



Трагедия в ЖК «Лефортовский парк» произошла в воскресенье, 25 августа, когда 39-летний житель выбросил из окна женщину и грудного ребенка. Двор жилого комплекса оцепили, мужчину задержали. В материале «Радио 1» — детали этого трагичного происшествия.

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Работники Мособлпожспаса поймали в квартире жительницы Одинцова летучую мышь
26 августа 2024, 17:07

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Работники поймали Мособлпожспаса поймали летучую мышь, влетевшую в квартиру в Одинцовском городском округе. Случай произошёл в одном из жилых многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила женщина, которая обнаружила в своей квартире крылатую гостью, но побоялась трогать её и обратилась за помощью к спасателям.
«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы обезопасили руки, а затем с помощью подручных средств поймали представительницу отряда рукокрылых и выпустили на свободу искать новое место для ночлега», – рассказал начальник 244-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Владислав Беляев.
В ведомстве отметили, что летучие мыши чаще стали заглядывать в гости горожанам. Правда, крылатые герои различных ужастиков специально на людей не нападают.

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В Саратове идут восстановительные работы домов после атак БПЛА
26 августа 2024, 16:54

Фото: istockphoto / Björn Forenius

В Саратове продолжаются аварийно-восстановительные работы в многоэтажных домах, пострадавших от атаки беспилотников. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«По словам губернатора, специалисты областной службы спасения снимают повреждённые конструкции с многоэтажного дома.В Энгельсе жители уже смогли вернуться в свои квартиры», - поделились в Газета.ру.

Как сообщал Роман Бусаргин, в понедельник, 26 августа, средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над Саратовом и Энгельсом. Их обломки попали в жилые дома.

Позднее стало известно, что обломки беспилотных летательных аппаратов врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате пострадали несколько человек.

В Саратове раненую женщину спускали с 28-го этажа дома, в который врезался беспилотник. Также повреждены четыре частных дома.

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В крушении яхты Bayesian в Италии подозревают ее капитана
Il Sole 24 Ore: капитана яхты Bayesian подозревают в ее крушении
26 августа 2024, 16:47

Фото: istockphoto/Alena Matrosova

Капитана затонувшей у побережья Италии яхты Bayesian подозревают в ее крушении, сообщает Il Sole 24 Ore. Подозреваемого зовут Джеймс Катфилд.
«Джеймс Катфилд, капитан яхты Bayesian, затонувшей в прошлый понедельник в Портичелло, в районе Палермо, находится под следствием по подозрению в ее крушении», — говорится в материале.
В статье также сказано, что фигурант является гражданином Новой Зеландии, ему 51 год. По информации обозревателей, Катфилд отвечал на вопросы прокуроров и судей города Термини Имерезе в минувшее воскресенье, 25 августа.

Ранее прокуратура возбудила дело по факту гибели миллионера Майка Линча и других шести человек, погибших в результате инцидента. Яхта затонула 19 августа.

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#яхты
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#крушение
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