В Москве осудили испортивших памятник Жукову женщин

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Год принудительных работ назначил суд испортившим памятник Георгию Жукову в Москве женщинам. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда столицы.
«Николаевой В.Н. и Лысенковой А.В. назначено наказание в виде одного года лишения свободы, наказание заменено на принудительные работы на этот же срок с удержанием 10% заработной платы», — прокомментировали там.
Изначально фигуранток отправили под стражу, но скоро заменили меру домашним арестом.
Женщины нанесли на монумент надпись «ГУР» (главное управление разведки Украины).
Максимальное наказание по вменяемой им статье о повреждении воинских захоронений предусматривало пять лет лишения свободы.
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Никита Кротов