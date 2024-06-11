Погиб вице-президент Малави Чилима: Коррупция, отношения с РФ, возможные причины катастрофы

Фото: iStock/Sergey Tinyakov
10 июня самолёт, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Чилима и ещё девять человек, потерпел крушение. Все члены экипажа и пассажиры погибли.
Подробности авиакатастрофы и её возможные причины собрала редакция «Радио 1».
Саулос Чилима родился 12 февраля 1973 года в округе Нтчеу в центральной части Малави. Он окончил бакалавриат Университета Малави по специальности «социальные науки, информатика и экономика», а также магистратуру по экономике. В 2015 году Чилима получил ученую степень (PhD) в Болтонском университете (Великобритания). Работал в банковском секторе Малави, а также в местных подразделениях таких крупных международных компаний как «Юнилевер», «Кока-кола» и «Карлсберг». В 2010-2014 годах был управляющим директором крупнейшего в стране мобильного оператора «Эйртел».
Пост вице-премьера Малави Чилима занял в мае 2014 года, одержав победу на выборах.
В 2022 году Саулосу Чилиме были предъявлены обвинения в коррупции. Предполагалось, что он помогал двум иностранным компаниям в получении правительственных контрактов в Малави. В мае 2024 года Чилиму оправдали.
У погибшего Чилимы осталась жена и двое детей.
Утром 10 июня вице-президент Малави Саулос Чилима отправился на похороны Ральфа Касамбары, бывшего министра юстиции и генерального прокурора, в деревне Чиджере, к востоку от Мзузу. 55-летний Касамбара был найден мертвым после остановки сердца в прошлую пятницу, сообщается в правительственном сообщении в социальных сетях.
Около 09:17 утра самолёт Чилимы вылетел из Лилонгве и должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу через 45 минут. Однако вскоре стало известно, что судно политика пропало с радаров.
Спасатели почти сутки прочёсывали горные леса, прежде чем обнаружили обломки упавшего самолёта. Все находившиеся на борту погибли.
Точных причин крушения воздушного судна вице-президента пока не приводиться. Однако известно, что его самолёт практически успел долететь до аэропорта назначения, но из-за плохой погоды пилоты развернули самолёт в обратную сторону. Именно после этого борт пропал с радаров и рухнул в лесном массиве.
Эксперты называют отношения Российской Федерации и Малави нейтральными. В 2023 году делегация Малави во главе с заместителем премьер-министра Сэмюэлом Кавале прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка.
В том же 2023 году Россия направила Малави 20 тысяч тонн минеральных удобрений на безвозмездной основе в рамках помощи африканским странам.
Мировое сообщество ещё не успело отойти от не менее страшного события — 19 мая в горах на границе с Азербайджаном разбился самолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Все находившиеся на борту погибли. Точная причина крушения его воздушного судна пока что не установлена.
15 мая в Словакии было совершено покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Вооружённый мужчина выскочил из толпы и несколько раз выстрелил в политика. К счастью, жизнь Фицо удалось спасти. В ходе следственных действий нападавший признался, что совершил нападение из-за несогласия с политикой Фицо в отношении Украины.
В начале мая в Саудовской Аравии было совершено покушение на жизнь наследного принца Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда. К счастью, сам политик не пострадал. Много жертв оказалось среди королевской гвардии.
Читайте также:
Вице-президент Малави погиб в результате авиакатастрофы
Президент Малави приказал начать поиски пропавшего самолёта с вице-президентом
Nyasa Times: вице-президент Малави Чилима мог погибнуть при крушении самолета
Биография Саулоса Чилимы
Саулос Чилима родился 12 февраля 1973 года в округе Нтчеу в центральной части Малави. Он окончил бакалавриат Университета Малави по специальности «социальные науки, информатика и экономика», а также магистратуру по экономике. В 2015 году Чилима получил ученую степень (PhD) в Болтонском университете (Великобритания). Работал в банковском секторе Малави, а также в местных подразделениях таких крупных международных компаний как «Юнилевер», «Кока-кола» и «Карлсберг». В 2010-2014 годах был управляющим директором крупнейшего в стране мобильного оператора «Эйртел».
Пост вице-премьера Малави Чилима занял в мае 2014 года, одержав победу на выборах.
В преддверии президентских выборов 2019 года Чилима сформировал собственную партию — центристское «Объединенное движение за трансформацию». Он объявил приоритетной задачей борьбу с бедностью и поставил цель вывести Малави на уровень среднеразвитых стран к 2030 году. Выборы Чилима проиграл, заняв третье место по количеству голосов.
В 2022 году Саулосу Чилиме были предъявлены обвинения в коррупции. Предполагалось, что он помогал двум иностранным компаниям в получении правительственных контрактов в Малави. В мае 2024 года Чилиму оправдали.
У погибшего Чилимы осталась жена и двое детей.
Крушение самолёта Чилимы
Утром 10 июня вице-президент Малави Саулос Чилима отправился на похороны Ральфа Касамбары, бывшего министра юстиции и генерального прокурора, в деревне Чиджере, к востоку от Мзузу. 55-летний Касамбара был найден мертвым после остановки сердца в прошлую пятницу, сообщается в правительственном сообщении в социальных сетях.
Около 09:17 утра самолёт Чилимы вылетел из Лилонгве и должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу через 45 минут. Однако вскоре стало известно, что судно политика пропало с радаров.
Спасатели почти сутки прочёсывали горные леса, прежде чем обнаружили обломки упавшего самолёта. Все находившиеся на борту погибли.
Возможные причины крушения самолёта Чилимы
Точных причин крушения воздушного судна вице-президента пока не приводиться. Однако известно, что его самолёт практически успел долететь до аэропорта назначения, но из-за плохой погоды пилоты развернули самолёт в обратную сторону. Именно после этого борт пропал с радаров и рухнул в лесном массиве.
Отношения России и Малави
Эксперты называют отношения Российской Федерации и Малави нейтральными. В 2023 году делегация Малави во главе с заместителем премьер-министра Сэмюэлом Кавале прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка.
В том же 2023 году Россия направила Малави 20 тысяч тонн минеральных удобрений на безвозмездной основе в рамках помощи африканским странам.
Убийства пророссийских политиков
Мировое сообщество ещё не успело отойти от не менее страшного события — 19 мая в горах на границе с Азербайджаном разбился самолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Все находившиеся на борту погибли. Точная причина крушения его воздушного судна пока что не установлена.
15 мая в Словакии было совершено покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Вооружённый мужчина выскочил из толпы и несколько раз выстрелил в политика. К счастью, жизнь Фицо удалось спасти. В ходе следственных действий нападавший признался, что совершил нападение из-за несогласия с политикой Фицо в отношении Украины.
В начале мая в Саудовской Аравии было совершено покушение на жизнь наследного принца Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда. К счастью, сам политик не пострадал. Много жертв оказалось среди королевской гвардии.
Читайте также:
Вице-президент Малави погиб в результате авиакатастрофы
Президент Малави приказал начать поиски пропавшего самолёта с вице-президентом
Nyasa Times: вице-президент Малави Чилима мог погибнуть при крушении самолета
Евгения Парфентьева