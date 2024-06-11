Президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета

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Президент Малави Лазарус Чаквера поручил всем экстренным службам немедленно приступить к спасательной операции по поиску упавшего вертолета, на борту которого находился вице-президент государства. Об этом информирует сайт правительства страны.
До этого местное издание Malawi24 сообщило, что вертолет, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима, мог разбиться.
Помимо вице-президента, что на борту воздушного судна находились еще девять человек.
Ранее сообщалось, что в Индии разбился истребитель Су-30МКИ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Командующий силами обороны проинформировал Чакверу об инциденте, президент отменил запланированный отъезд на Багамы и поручил всем региональным и национальным органам провести немедленную поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение воздушного судна», — сказано в сообщении.
Помимо вице-президента, что на борту воздушного судна находились еще девять человек.
Ранее сообщалось, что в Индии разбился истребитель Су-30МКИ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак