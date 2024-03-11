Погиб житель курского села Гончаровка, пострадавший при обстреле

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В больнице скончался житель села Гончаровка Курской области, который пострадал при обстреле населенного пункта со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он также поблагодарил медицинских работников, за то, что они ежедневно борются за жизни своих пациентов.
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