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Украинские националисты при помощи беспилотников нанесли удар по посёлку Горьковский в Гайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Не сумев добиться хоть сколько-нибудь заметных результатов на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью БПЛА мирные населённые пункты и объекты на территории России. Белгородская область уже несколько месяцев живёт в режиме прифронтовой полосы.
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