Погибла российская альпинистка Наталья Наговицына, которая застряла на пике Победы в Киргизии
Российская альпинистка Наталья Наговицына, которая застряла на пике Победы в Киргизии, погибла. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным SHOT, тело погибшей смогут забрать только после стабилизации погодных условий, позволяющих вертолету подняться на высоту 7 тысяч метров. Спасательная группа, которая должна была эвакуировать тело итальянца, спасшего россиянку, была отозвана с высоты 4,5 тысячи метров.
Девушка провела 11 дней в условиях экстремально низкой температуры (-26 градусов) без еды и воды под скалой «Птица». У нее были лишь горелка, спальный мешок и поврежденная палатка.
Трагедия произошла практически на той же высоте, где четыре года назад погиб ее муж.
