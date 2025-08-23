Погибла российская альпинистка Наталья Наговицына, которая застряла на пике Победы в Киргизии

23 августа 2025, 08:18

SHOT: Погибла альпинистка Наговицына, которая застряла на пике Победы в Киргизии

Фото: iStock/jorgeantonio

Российская альпинистка Наталья Наговицына, которая застряла на пике Победы в Киргизии, погибла. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.