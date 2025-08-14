Виновником смертельного ДТП с автобусом в Египте оказался уснувший водитель
Водитель уснул за рулем автобуса с туристами из России по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Авария случилась ночью в районе города Абу-Рудайс. Автобус вез туристов из Шарм-эш-Шейха в Каир на экскурсию к пирамидам. В результате ДТП погибла одна россиянка.
Всего в автобусе находилось 50 туристов из РФ. Как рассказали пассажиры, в какой-то момент водитель начал вилять из стороны в сторону, после чего машина и перевернулась. Семеро туристов отделались легкими ушибами, а остальных госпитализировали в больницу.
Предварительно, уснувший водитель серьезных травм не получил.
