Погибшая при атаке БПЛА в Раменском работала охранником звёзд

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Погибшая во время атаки беспилотника в Раменском женщина работала в столичном ЧОП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 46-летняя Зинаида охраняла известных личностей, а также обеспечивала безопасность концертных площадок.
Женщина переехала в Подмосковье из Волгоградской области несколько лет назад.
Прошедшей ночью, когда произошла атака дрона, Зинаида спала, а на неё упал обломок БПЛА. Женщина скончалась на месте от полученных травм.
С ней в квартире находилась подруга, которая выжила, но смогла выбраться из повреждённого здания лишь спустя 20 минут после попадания беспилотника.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что минувшей ночью над территорией региона средствами ПВО были сбиты 14 беспилотников. Дроны ликвидировали в небе над Подольском, Люберцами, Домодедово, Раменским и Коломной. В результате атаки пострадали восемь человек, несколько из них находятся в больнице.
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Женщина переехала в Подмосковье из Волгоградской области несколько лет назад.
Прошедшей ночью, когда произошла атака дрона, Зинаида спала, а на неё упал обломок БПЛА. Женщина скончалась на месте от полученных травм.
С ней в квартире находилась подруга, которая выжила, но смогла выбраться из повреждённого здания лишь спустя 20 минут после попадания беспилотника.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что минувшей ночью над территорией региона средствами ПВО были сбиты 14 беспилотников. Дроны ликвидировали в небе над Подольском, Люберцами, Домодедово, Раменским и Коломной. В результате атаки пострадали восемь человек, несколько из них находятся в больнице.
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Анастасия Чинкова