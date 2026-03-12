Погибшего в теракте в «Крокусе» инвалида Вербенина похоронили только сейчас

12 марта 2026, 12:43

Фото: iStock/axeiz77

Певца-инвалида Максима Вербенина, погибшего во время теракта в «Крокус Сити Холле», смогли похоронить только спустя почти два года после трагедии. Его останки удалось обнаружить и идентифицировать лишь недавно.