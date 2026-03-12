Погибшего в теракте в «Крокусе» инвалида Вербенина похоронили только сейчас
Певца-инвалида Максима Вербенина, погибшего во время теракта в «Крокус Сити Холле», смогли похоронить только спустя почти два года после трагедии. Его останки удалось обнаружить и идентифицировать лишь недавно.
По информации Telegram-канала SHOT, мать погибшего долгое время не могла найти тело сына. После разбора завалов на месте концертного зала не удалось сразу обнаружить даже следов ДНК. Процесс идентификации занял длительное время, и только после дополнительных экспертиз стало возможным провести захоронение.
Похороны 25-летнего музыканта прошли в конце февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Вербенин был одним из посетителей концерта и передвигался на инвалидной коляске. По словам близких, во время нападения он не смог быстро покинуть здание.
Во время стрельбы Максим закрыл собой свою девушку Наталью. Благодаря этому ей удалось выжить, однако она получила серьёзные травмы. По информации источников, у девушки ожоги около 60 процентов тела.
Сейчас Наталья продолжает проходить длительную реабилитацию. Медики отмечают, что восстановление идёт тяжело: пересаженная кожа на спине и ногах плохо приживается. Близкие говорят, что после трагедии она живёт одна и почти не общается с окружающими.
