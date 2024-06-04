Погибшего в зоне СВО бойца из Тюмени полгода считали живым

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski
Погибшего бойца спецоперации из Тюмени Станислава Гезенко более полугода ошибочно считали живым. Об этом пишет портал 72.RU.
Согласно сообщению, мужчина перестал выходить на связь в октябре 2023 года. Его сестра Оксана Баракина получила информацию, что брат жив, однако позже ей сообщили, что он пропал без вести. Его сослуживцы также сообщили родственнице, что Гезенко получил ранение во время штурма и, вероятно, погиб. Но женщина отказывалась в это верить, так как момент смерти никем зафиксирован не был.
Три месяца девушка искала своего брата, но безрезультатно. Однако позже один депутат согласился ей помочь. Тогда в Минобороны сообщили, что Гезенко находится в плену у ВСУ и уже включён в список на обмен. Но 24 апреля текущего года ей сообщили о его смерти.
Баракина считает, что ошибиться могли из-за видео с похожим другим мужчиной, похожим на ее брата, которое ей присылали с украинских номеров, а она его пересылала другим военным.
Только спустя восемь месяцев сестра опознала тело Гезенко по банковским картам, крестику и жетону.
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Три месяца девушка искала своего брата, но безрезультатно. Однако позже один депутат согласился ей помочь. Тогда в Минобороны сообщили, что Гезенко находится в плену у ВСУ и уже включён в список на обмен. Но 24 апреля текущего года ей сообщили о его смерти.
Баракина считает, что ошибиться могли из-за видео с похожим другим мужчиной, похожим на ее брата, которое ей присылали с украинских номеров, а она его пересылала другим военным.
«Возможно, его и признали по этому видео военнопленным», — считает женщина.
Только спустя восемь месяцев сестра опознала тело Гезенко по банковским картам, крестику и жетону.
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Элина Позднякова