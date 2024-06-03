В Москве таксист высадил бойцов СВО из-за разговора о теракте в «Крокусе»

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В Москве таксист-мигрант высадил участников спецоперации из-за их разговора о теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает сообщает ИА «Регнум».
«Мы встретились как участники спецоперации, сходили на шашлыки и вызвали машину, чтобы таксист нас развёз по домам. Как обычно у нас бывают темы за войну, какое оружие применяли против нас. Плавно перешли к обсуждению теракта в Крокус-сити», — рассказал боец СВО.
По его словам, как только водитель услышал разговор о теракте, он остановил машину на МКАД, открыл заднюю дверь и попытался вытащить участников спецоперации силой, однако получил отпор. Тогда на помощь ему пришли другие таксисты-мигранты.
Военный считает, что таксисту не понравились слова о том, что, пока русские мужчины воюют, в Москве убили людей. Он также выразил мнение, что таксист поддерживает террористов из «Крокуса».
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