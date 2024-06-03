Российский боец рассказал, как телефон командира ВСУ помог штурмовать Часов Яр

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Командир ВСУ попал в плен при штурме ВС РФ крупного опорного пункта в Часов Яре, а в его телефоне обнаружилась важная информация о местах нахождения украинских подразделений. Об этом рассказал командир штурмового отделения с позывным «DVD».
По его словам, при штурме одного из крупных опорных пунктов ВСУ в Часов Яре в плен попало много боевиков ВСУ, в том числе и командир эвакуационной группы.
У него обнаружили мобильный телефон, в котором хранилась важная информация о местах дислокации украинских подразделений.
Ранее в Минобороны РФ опубликовали кадры успешного штурма российскими десантниками важного опорного пункта ВСУ в Часов Яре.
Читайте также:
Группировка «Центр» ВС РФ улучшила тактическое положение
В Совете Федерации предупредили о последствиях атаки F-16 на Россию
Глава штаба обороны Британии признал успехи ВС РФ на Украине
У него обнаружили мобильный телефон, в котором хранилась важная информация о местах дислокации украинских подразделений.
«Благодаря этому телефону в тот день мы нанесли крупный удар по вражеским позициям», — рассказал российский боец.
Ранее в Минобороны РФ опубликовали кадры успешного штурма российскими десантниками важного опорного пункта ВСУ в Часов Яре.
Читайте также:
Группировка «Центр» ВС РФ улучшила тактическое положение
В Совете Федерации предупредили о последствиях атаки F-16 на Россию
Глава штаба обороны Британии признал успехи ВС РФ на Украине
Элина Позднякова