Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичными ядами

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Погибшие в селе Красная Сопка Красноярского края четверо детей более 10 часов вдыхали токсичные вещества из-за распыленных средств от насекомых. Об этом заявил ТАСС руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасии Артем Кротов.
По словам Кротова, токсические пиретроиды могли попасть в организм детей несколькими путями — через кожу и слизистые, при вдыхании, а также при употреблении загрязненной веществами пищи. Представитель ведомства пояснил, что в организмах погибших детей выявили превышение в 2,5 тыс раз содержания белка тропонина, который является маркером повреждения сердечной мышцы.
Напомним, трагедия произошла в конце сентября этого года. Шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали сильное недомогание после ужина продуктами из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина была на девятом месяце беременности.
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Екатерина Коршунова