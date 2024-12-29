Число жертв крушения самолета в Южной Корее резко увеличилось

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Число погибших в результате крушения самолёта в Южной Корее выросло до 124 человек. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Подтверждение информации продолжается, добавили в агентстве. Уточняется, что двух человек удалось спасти. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.
По предварительным данным, самолет мог упасть как из-за погодных условий, так и из-за столкновения с птицей. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 29 декабря. На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа.
Ранее сообщалось, что компания-владелец разбившегося в Южной Корее воздушного судна принесла извинения за произошедшее. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По предварительным данным, самолет мог упасть как из-за погодных условий, так и из-за столкновения с птицей. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 29 декабря. На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа.
Ранее сообщалось, что компания-владелец разбившегося в Южной Корее воздушного судна принесла извинения за произошедшее. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова