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Число жертв крушения самолета в Южной Корее резко увеличилось

Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 124
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших в результате крушения самолёта в Южной Корее выросло до 124 человек. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Подтверждение информации продолжается, добавили в агентстве. Уточняется, что двух человек удалось спасти. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, самолет мог упасть как из-за погодных условий, так и из-за столкновения с птицей. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Напомним, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 29 декабря. На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что компания-владелец разбившегося в Южной Корее воздушного судна принесла извинения за произошедшее. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
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#крушение
#южная корея
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичными ядами
СК РФ: погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали инсектицидами
29 декабря 2024, 11:04

Фото: iStock/Fedorovekb

Погибшие в селе Красная Сопка Красноярского края четверо детей более 10 часов вдыхали токсичные вещества из-за распыленных средств от насекомых. Об этом заявил ТАСС руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасии Артем Кротов.
По словам Кротова, токсические пиретроиды могли попасть в организм детей несколькими путями — через кожу и слизистые, при вдыхании, а также при употреблении загрязненной веществами пищи. Представитель ведомства пояснил, что в организмах погибших детей выявили превышение в 2,5 тыс раз содержания белка тропонина, который является маркером повреждения сердечной мышцы.

Напомним, трагедия произошла в конце сентября этого года. Шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали сильное недомогание после ужина продуктами из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина была на девятом месяце беременности.

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#смерть
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ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку
Россиянина задержали за передачу Киеву фото объектов ТЭК Подмосковья
29 декабря 2024, 10:15

Фото: iStock/choochart choochaikupt

ФСБ по подозрению в госизмене задержала россиянина за передачу военной разведке Украины фотографий объектов ТЭК Подмосковья. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Согласно информации следствия, мужчина 1983 г. р. установил контакт через мессенджер с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и «по заданию куратора за денежное вознаграждение» собрал и передал снимки объекта ТЭК, который находится на территории Подмосковья.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина находится под стражей.

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Компания-владелец разбившегося в Южной Корее самолета извинилась
Компания Jeju Air извинилась и пообещала установить причины катастрофы в Муане
29 декабря 2024, 09:20

Фото: iStock/Gudella

Авиакомпания Jeju Air, самолет которой разбился в Муане в Южной Корее, принесла свои извинения за произошедшее. Об этом информирует агентство «Рёнхап».
В заявлении говорится, что компания прилагает все усилия для устранения последствий этой аварии. В Jeju Air добавили, что также работают над установлением причины произошедшей катастрофы.

По предварительным данным, самолет мог потерпеть крушение как из-за погодных условий, так и из-за столкновения с птицей. Отмечается, что из всех пассажиров спасены лишь двое.

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#самолет
#аварии
#крушение
#южная корея
#погибший
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Число погибших при авиакатастрофе в Муане в Южной Корее выросло до 85 человек
29 декабря 2024, 07:33

Фото: iStock/porpeller

Число погибших при крушении самолёта в Муане в Южной Корее выросло до 85. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы.
Уточняется, что из всех пассажиров спасены лишь двое. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина.

Согласно предварительной информации, воздушное судно могло потерпеть крушение как из-за погодных условий, так и из-за столкновения с птицей.

Граждан РФ на разбившемся самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и 2 тайца. В настоящее время ведутся спасательные работы.

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#самолет
#судно
#женщина
#мужчина
#крушение
#рф
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Самолет Boeing 737 в Южной Корее потерпел крушение: все, что известно о катастрофе
29 декабря 2024, 07:24

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В аэропорту Муан в Южной Корее произошла трагедия: пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Jeju Air не смог завершить посадку и врезался в ограждение. По данным агентства Yonhap, авиакатастрофа повлекла за собой огромное количество жертв. Подробнее о происшествии читайте в материале «Радио 1».

Были ли россияне на борту?

Среди пассажиров самолета находилось 173 корейца и двое тайцев, сообщает газета «Чосон ильбо». Насколько известно, россиян на борту южнокорейского лайнера не было.

Фото: iStock/Marcin Kilarski

Сколько человек погибло?

В Yonhap сообщили, что 85 человека погибло наверняка. Однако последняя информация агентства Рёнхап предполагает, что из 175 пассажиров самолета, возможно, выжили только двое, и все оставшиеся 173 человек скончались.

В Южной Корее при крушении самолета Boeing 737 выросло число жертв, появилось видео
В Южной Корее при крушении самолета Boeing 737 выросло число жертв, появилось видео

Почему произошла катастрофа?

По предварительным данным, причиной трагедии стали неисправность шасси и столкновение с птицами.

В Telegram-канале SHOT выложили кадры, на которых виден момент, когда в двигатель самолета попадает птица.



Летчики пытались приземлиться на фюзеляж, но не смогли сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы. После столкновения с ограждением самолет загорелся, что усугубило ситуацию.

Что известно о рейсе: детали о самолете и вылете

Самолет Boeing 737-800 (737-8AS) южнокорейской авиакомпании Jeju Air был произведен в августе 2009 года. Он вылетел из Бангкока и должен был приземлиться в Муан в 08:30 по местному времени (02:30 мск). На борту находилось 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Всего в самолете был 181 человек.

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Педофил снимал на камеру изнасилование младенцев и рассылал клипы онлайн

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#самолет
#скорость
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#катастрофа
#трагедия
#южная корея
#смерть
#возгорание
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​Педофил ​снимал на камеру изнасилование младенцев и рассылал клипы онлайн
Педофила из Уэльса арестовали за изнасилование младенцев и запись насилия на видео
29 декабря 2024, 05:17

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Педофил Колин Моррис, житель южного Уэльса, приговорен к пожизненному заключению за изнасилование младенцев и создание материалов с их участием, которые он распространял в международных чатах. Об этом 23 декабря сообщили в MirrorUK.
Суд в Ньюпорте установил, что Моррис, будучи частью глобальной сети педофилов, хвастался своими преступлениями перед другими участниками, в том числе из Флориды. Педофилу почти 50 лет.

Во время ареста преступника полиция изъяла два мобильных телефона, которые тот хранил у себя дома. На устройствах были обнаружены видеозаписи, созданные самим Моррисом. Количество изображений непристойного характера на двух телефонах достигает марки в почти две тысячи.

Фото: iStock/tanawit sabprasan

На одном из видео мужчина насиловал двухлетнюю девочку – запись он разослал четырем разным людям. В другом клипе педофил заставлял ребенка касаться его, наслаждаясь издевательством. Съемка велась с такого ракурса, чтобы лицо Морриса отображалось в кадре.

Помимо этого были найдены клипы и фотографии изнасилования подростков, а также совсем еще младенцев. Одному из них было 8 с половиной месяцев. Часть записей делалась не для личного хранения и параллельно отправлялась другим взрослым людям.

«Собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди»: ЛГБТ* отцов осудили на 100 лет за ​изнасилование детей
«Собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди»: ЛГБТ* отцов осудили на 100 лет за ​изнасилование детей
Суд охарактеризовал действия обвиняемого как «катастрофические» для жертв. Считается, что Моррис рассматривал детей лишь как объекты для удовлетворения своих потребностей.

«Вы ужасающе аморальный и опасный человек, который угрожает безопасности детей», — провозгласили в суде.
Моррис признал свою вину по пяти эпизодам изнасилования детей младше 13 лет, двум эпизодам попыток изнасилования, семи эпизодам создания непристойных изображений и четырем эпизодам их распространения.

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#суд
#полиция
#мужчина
#дома
#запись
#педофилия
#изнасилование
#дети
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В Южной Корее при крушении самолета Boeing 737 выросло число жертв, появилось видео
SHOT: появились кадры крушения самолета Boeing 737 в Южной Корее, погибло 28 человек
29 декабря 2024, 04:52

Фото: iStock/Leonid Ikan

В аэропорту Муан, Южная Корея, разбился самолет Boeing 737. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Число погибших возросло до 28 человек, сообщает SHOT. Момент крушения попал на видео.
Спасательные службы продолжают работу на месте трагедии, устанавливая точное количество пострадавших и выясняя обстоятельства происшествия. Известно, что россиян на борту самолета не было, однако там находились 173 корейца и 2 тайца.

По предварительным данным, авария произошла во время посадки.

Кадры происшествия выкладываются в Telegram-канале SHOT.



Причины катастрофы пока не разглашаются, но агентство Yonhap сообщает, что трагедии могли поспособствовать две причины. Вероятнее всего, что самолет, прилетевший из Бангкока, разбился при посадке после столкновения с птицей. Она попала в один из двигателей.

Самолет также врезался в ограждение за пределами взлетно-посадочной полосы, поскольку у него не раскрылось шасси.

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#самолет
#авария
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В Южной Корее самолет с более чем сотней пассажиров разбился, погибли десятки
Yonhap: самолет со 175 пассажирами разбился в Южной Корее
29 декабря 2024, 04:10

Фото: istockphoto/Diy13

В аэропорту Муан в Южной Корее при посадке самолета произошла катастрофа. Лайнер Jeju Air Flight 7C 2216, на борту которого находились 175 человек и 6 членов экипажа, столкнулся с ограждением и разбился.
На данный момент известно о 23 погибших, сообщает Yonhap.

Спасатели извлекли одного выжившего, а полиция и пожарные службы продолжают выяснять обстоятельства происшествия и точное число пострадавших.

Причины столкновения также остаются под расследованием.

Ранее, 25 декабря, авиалайнер Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный, когда потерпел крушение в среду неподалеку от города Актау в Казахстане. На борту находилось 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров были преимущественно граждане Азербайджана, а также жители России, Казахстана и Киргизии.

Президент Азербайджана Алиев назвал причину крушения самолёта AZAL.

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#спасатели
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Домашний ад: мать и брат подростка-аутиста изощренно пытали его месяцами и довели до могилы
В США суд вынес приговор матери и брату за убийство 15-летнего подростка-аутиста
29 декабря 2024, 01:42

Фото: iStock/AlexLinch

15-летний Тимоти Фергюсон, страдавший аутизмом и имевший нарушения речи и двигательных функций, погиб после жестоких издевательств со стороны своего старшего брата Пола Фергюсона и их матери, Шанды Вандер Арк. О деталях дела семьи «почти психопатов» сообщает MirrorUS 17 декабря 2024 года.
Тело подростка обнаружили в доме штата Мичиган, США. Он умер 6 июля 2022 года от истощения и переохлаждения, весив всего около 32 килограммов. Смерть Тимоти признали убийством.

Среди форм пыток, которым подвергался сын-аутист, были кормление хлебом, пропитанным экстремально острым соусом «Калифорнийский жнец». Старший брат Пол рассказал, как использовал острый соус в качестве наказания. Защищая себя, парень уточнил, что делал это «лишь в течение месяца».

Фото: iStock/YelenaYemchuk

«Понимаете, на него же это все равно почти не действовало. Тут уж скорее страдал я, когда случайно тер глаз после того, как добавлял соус ему в еду», — цинично указал брат.
На вопрос полиции, почему больной Тимоти не получал нормальную пищу, Пол заявил, что это было предложением их матери, которая наказывала сына за «кражу еды».

Пол Фергюсон признал свою вину в издевательствах над братом, но заявил, что все наказания придумывал не он. Он просил проявить сострадание. Однако судья Кацел назвал Фергюсона «почти психопатом» и отметил, что он столь же виновен, как и его мать, если не больше.

Ребенка также принуждали часами лежать в ледяных ваннах.

Фото: iStock/Yauheni Batsianouski

Пол был приговорен к 30–100 годам тюремного заключения за участие в пытках и голодной смерти брата. Его мать, Шанда Вандер Арк, получила пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. По данным суда, она давно прекратила любить своих детей и не считала их за людей.

Двое самых старших детей семьи, Милли и Нолан Фергюсон, приехали в Мичиган на суд, пораженные ужасной судьбой Тимоти.

«Я хочу, чтобы весь мир знал, что Тимоти был нужен. Если не ей, то мне. Я любила его», — призналась сестра, сожалея о том, что оставила брата и не была к нему нежнее, когда он был жив.
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#подросток
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