Погода мешает привлечь воздушные суда к поиску Robinson R44 в Приморье — МЧС

28 июня 2026, 12:22

Фото: istockphoto/camptoloma

Спасательная операция по обнаружению вертолета Robinson R44, пропавшего в Приморском крае, проходит без привлечения авиации из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.