Погода мешает привлечь воздушные суда к поиску Robinson R44 в Приморье — МЧС
Спасательная операция по обнаружению вертолета Robinson R44, пропавшего в Приморском крае, проходит без привлечения авиации из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
В ведомстве отметили, что воздушные суда находятся в режиме готовности. Сейчас в операции задействовали 46 специалистов.
21 июня Дальневосточная транспортная прокуратура проинформировала о потере связи с вертолетом R-44, который вылетел из поселка Терней в село Единка. По предварительным данным, около 12:00 экипаж перестал выходить на связь. На борту находились два человека, воздушное судно выполняло лесоавиационные работы.
Из-за ухудшения погоды поиски временно приостановили и перенесли на 22 июня. В настоящий момент прокуратура проводит проверку, устанавливая все обстоятельства инцидента.
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