В Приморье третий день подряд ищут пропавший вертолёт Robinson R44

23 июня 2026, 03:14

Фото: iStock/camptoloma

В Приморье уже третий день продолжаются поиски вертолёта Robinson R44, пропавшего во время лесопатрулирования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.