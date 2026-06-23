В Приморье третий день подряд ищут пропавший вертолёт Robinson R44
В Приморье уже третий день продолжаются поиски вертолёта Robinson R44, пропавшего во время лесопатрулирования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
Воздушное судно вылетело 21 июня из посёлка Терней в сторону населённого пункта Единка. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. В 12:00 по местному времени экипаж перестал выходить на связь.
Неизвестно, потерпел ли Robinson R44 крушение или сумел совершить аварийную посадку. Сначала на поиски направили вертолёт Ми-8 и два борта авиакомпании «Гранат». На второй день к операции подключили ещё три воздушных судна.
Сегодня в Тернейском округе начался новый этап спасательных работ. Местных жителей просят сообщать любую информацию, которая могла бы сузить зону поиска, поскольку район обследования — обширный и труднодоступный.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Камчатке в Авачинском заливе перевернулся катер с тремя рыбаками. Мужчины пропали, однако перед этим один из них успел связаться с женой и рассказать ей об инциденте.
Читайте также: