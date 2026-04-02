Глава СК озвучил предварительные итоги расследования убийства генерала Сарварова
Мощность взрывчатого вещества, заложенного под днище автомобиля генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве, составила один килограмм в тротиловом эквиваленте. Об этом РИА Новости сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Трагедия произошла утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве. В результате полученных травм Сарваров скончался на месте.
В рамках расследования правоохранительные органы допросили десятки свидетелей, проводятся необходимые экспертизы. По словам Бастрыкина, следственная работа по установлению лиц, причастных к убийству генерала, продолжается.
Читайте также: