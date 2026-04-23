Погоня в Москве закончилась ДТП: водитель каршеринга сбил пешеходов
В Москве водитель каршерингового автомобиля устроил серьёзное ДТП, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС. Об этом сообщает SHOT.
По информации источников, машина марки Haval была арендована с использованием чужого аккаунта, после чего водитель вместе с пассажиром начал движение, проигнорировав требование об остановке.
Погоня завершилась на Алтуфьевском шоссе, где автомобиль сбил троих пешеходов и перевернулся. После аварии водитель и его спутник были задержаны. Предварительно сообщается, что оба могут быть несовершеннолетними.
Двух пострадавших женщин доставили в Боткинскую больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами. Третий пострадавший — 22-летний мужчина — получил порез кисти и отказался от госпитализации.
