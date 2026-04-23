Стала известна судьба школьника, который порезал шеи двоих одноклассников
В Нижнем Новгороде суд вынес приговор 15-летнему подростку, который порезал двух одноклассников. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Инцидент произошёл 11 марта прошлого года в одной из школ Сормовского района. Подросток долгое время конфликтовал с двумя сверстниками — в результате накопившаяся обида привела к нападению с ножом.
В классе юноша внезапно набросился на оппонентов и нанёс им колото-резаные раны в область шеи. Завершить задуманное подростку не позволили: его скрутили, а потерпевшим своевременно оказали медицинскую помощь. Вред здоровью пострадавших врачи оценили как лёгкий.
Суд признал школьника виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и отправил его в исправительное учреждение для несовершеннолетних на четыре года. Одновременно на скамье подсудимых оказалась бывший директор школы — следствие вменяет ей превышение должностных полномочий.
