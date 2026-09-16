Погоня за подростком на «семёрке» закончилась стрельбой по колёсам в Забайкалье
В Забайкалье погоня за несовершеннолетним водителем «семёрки» завершилась стрельбой по колёсам. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
В темное время суток инспекторы ДПС попытались остановить ВАЗ-21074 рядом с селом Маккавеево. Автомобилист проигнорировал требование, прибавил скорость и попытался скрыться. Сотрудники бросились в погоню. Они сделали несколько выстрелов в воздух, однако это не оказало никакого эффекта, и правоохранители открыли огонь по шинам.
За рулём авто оказался подросток. Он объяснил, что нажал на газ, потому что испугался полиции. Юноша совершил три нарушения: управлял машиной без прав, выехал на встречную полосу и отказался выполнить требование об остановке. Штраф предстоит заплатить и его матери — именно она передала транспорт несовершеннолетнему сыну.
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