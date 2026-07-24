Сотрудница детского сада пыталась склонить в интимной близости ребёнка

24 июля 2026, 03:28

В США сотрудницу детского сада обвинили в совращении ребёнка

Фото: iStock/zoka74

В американском штате Южная Каролина 36‑летнюю Хизер Николь Хилл задержали по подозрению в сексуальном преступлении против ребёнка. Информацию об этом опубликовал Daily Mail.