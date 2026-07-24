Сотрудница детского сада пыталась склонить в интимной близости ребёнка
В американском штате Южная Каролина 36‑летнюю Хизер Николь Хилл задержали по подозрению в сексуальном преступлении против ребёнка. Информацию об этом опубликовал Daily Mail.
Женщина работала в детском саду Siloam, который позиционирует себя как «христианское заведение, где о воспитанниках заботятся в безопасной и полной любви обстановке». 18 июля Хилл арестовали по подозрению в склонении несовершеннолетнего к интимной связи. Кроме того, следствие полагает, что женщина отправляла ребёнку материалы откровенного содержания.
В настоящий момент Хизер Хилл уволили из образовательного учреждения. Её дальнейшую судьбу определят в ходе судебных разбирательств.
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