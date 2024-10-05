Пограничники задержали украинку, незаконно пересекшую границу между РФ и Эстонией

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Российские пограничники в Псковской области задержали гражданку Украины, которая незаконно пересекла границу между Эстонией и Россией. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что задержанная женщина не имела при себе документов. По её словам, она специально оставила их в Эстонии по личным мотивам. При этом она не скрывала, что является гражданкой Украины.
Пограничники осмотрели вещи женщины. Помимо денег, там находились болторез и плоскогубцы, с помощью которых она могла преодолевать заграждения. Также с собой у неё были вещи для длительного пребывания в лесу: фонарик, походные спички и газовая горелка.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы РФ.
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Пограничники осмотрели вещи женщины. Помимо денег, там находились болторез и плоскогубцы, с помощью которых она могла преодолевать заграждения. Также с собой у неё были вещи для длительного пребывания в лесу: фонарик, походные спички и газовая горелка.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы РФ.
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Анастасия Чинкова