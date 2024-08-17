Алаудинов: В Курской области истощаются резервы ВСУ

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На любом участке, где появляется украинская военная техника, она тут же превращается в металлолом российскими бойцами. Таким образом, резервы противника, забрасываемые в Курскую область, постепенно истощаются.
Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, ВСУ постоянно предпринимают попытки прорыва на разных участках, не прекращая атаки ни днём, ни ночью. Однако все они успешно отражаются российскими бойцами, а противник несёт потери.
Украинские войска вторглись на территорию Курской области шестого августа. По словам командира «Ахмата», в прорыве было задействовано до 12 тысяч боевиков. В настоящее время продвижение противника остановлено. Алаудинов охарактеризовал боевую обстановку в регионе как «рабочую».
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Александр Бойцов