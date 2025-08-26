Полиция Екатеринбурга ищет жертв «автомобильного альфонса»
В Екатеринбурге задержан мужчина, подозреваемый в серии мошенничеств с автомобилями. По данным пресс-службы городского УМВД, злоумышленник, житель Крыма, обманывал местных жительниц.
Согласно заявлениям потерпевших, злоумышленник забирал у них автомобили под предлогом ремонта (Peugeot и Opel Astra) и не возвращал. Как установило следствие, машины затем продавались. Общий ущерб оценивается примерно в 500 тысяч рублей.
Расследуются и другие подобные эпизоды. Ущерб только от этих двух эпизодов оценивается примерно в 500 тысяч рублей, а на территории Екатеринбурга произошло не менее четырех подобных инцидентов.
Подозреваемый был задержан на территории Республики Крым и помещён в симферопольский СИЗО. Известно, что он ранее судим за мошенничество и кражи. Полиция просит других возможных пострадавших обращаться по телефонам: (343) 356-42-10 или 102.
