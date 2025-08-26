Полиция Екатеринбурга ищет жертв «автомобильного альфонса»

26 августа 2025, 13:34

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в мошенничестве с автомобилями

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержан мужчина, подозреваемый в серии мошенничеств с автомобилями. По данным пресс-службы городского УМВД, злоумышленник, житель Крыма, обманывал местных жительниц.