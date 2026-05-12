Похищавшую людей банду нашли в одном из регионов России

12 мая 2026, 18:32

В бандитизме и убийстве обвинили трех жителей Мурманска

В Мурманске завершили расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которых обвиняют в бандитизме и убийстве. Как сообщили «Ленте.ру» в региональном следственном управлении СК России, фигурантам инкриминируются статьи 209 (создание устойчивой вооруженной группы и участие в ней) и 105 (убийство, сопряженное с похищением человека и бандитизмом, совершенное организованной группой из корыстных побуждений) УК РФ.