Похищавшую людей банду нашли в одном из регионов России
В Мурманске завершили расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которых обвиняют в бандитизме и убийстве. Как сообщили «Ленте.ру» в региональном следственном управлении СК России, фигурантам инкриминируются статьи 209 (создание устойчивой вооруженной группы и участие в ней) и 105 (убийство, сопряженное с похищением человека и бандитизмом, совершенное организованной группой из корыстных побуждений) УК РФ.
По версии следствия, в 2008 году один из обвиняемых решил расправиться с двумя братьями — акционерами завода. Целью было запугать владельца предприятия и незаконно завладеть им. Мужчина привлек к преступлению знакомых и родственников, после чего сообщники нашли огнестрельное оружие.
Ночью 19 марта 2008 года злоумышленники похитили одного из братьев, привезли на завод, где удерживали и избивали, а затем вывезли в лес и убили. В период с марта 2008 по июль 2015 года они также совершили несколько покушений на второго брата.
В 2016 году при обыске на территории завода изъяли две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы. Тело погибшего так и не нашли. Позже, с применением криминалистических устройств на 5-м километре автодороги Кола — Лотта, обнаружили оружие, по которому назначили баллистическую экспертизу. В 2019 году фигурантов уже признали виновными в вымогательстве и похищении человека, а одного из них — еще и в подготовке к убийству. Тогда они получили от десяти до 15 лет лишения свободы.
