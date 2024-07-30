В российском детсаду шестилетнюю девочку душили проволокой

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В Петербурге шестилетняя девочка заявила, что ее душили проволокой в детском саду. Об этом информирует 78.ru.
Девочка рассказала своей маме о том, что на нее напала другая воспитанница дошкольного учреждения. После инцидента ребенку потребовалась помощь медиков.
В больнице у нее диагностировали ушибы, ссадины и кровоподтеки шеи и подбородка. Родители пострадавшей девочки были возмущены тем, что в момент происходящего рядом с детьми не было никого из воспитателей.
В настоящее время мать девочки раздумывает, подавать ли заявление в правоохранительные органы. По словам женщины, все будет зависеть от состояния ребенка.
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В больнице у нее диагностировали ушибы, ссадины и кровоподтеки шеи и подбородка. Родители пострадавшей девочки были возмущены тем, что в момент происходящего рядом с детьми не было никого из воспитателей.
В настоящее время мать девочки раздумывает, подавать ли заявление в правоохранительные органы. По словам женщины, все будет зависеть от состояния ребенка.
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Екатерина Коршунова