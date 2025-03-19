Школьница из Ачинска сама записала видео о похищении на кладбище и приехала туда одна

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Похищенная школьница из Ачинска сама записала видео на кладбище, где извиняется перед «дядей Юрой». Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на СК.
Уточняется, что правоохранители нашли то самое место у могилы, где стояла 15-летняя похищенная школьница перед камерой. Примечательно, что на нем присутствуют только следы девушки.
Также удалось найти водителя такси, который отвозил Дашу на кладбище. По его словам, она ехала на место одна, ни с кем не разговаривала, но пользовалась телефоном и была в наушниках.
Следствием рассматривается версия о том, что школьница сама все подстроила. На данный момент в ее поисках задействованы более 200 человек.
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Также удалось найти водителя такси, который отвозил Дашу на кладбище. По его словам, она ехала на место одна, ни с кем не разговаривала, но пользовалась телефоном и была в наушниках.
Следствием рассматривается версия о том, что школьница сама все подстроила. На данный момент в ее поисках задействованы более 200 человек.
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Екатерина Коршунова