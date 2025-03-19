СК возбудил дело о похищении пятнадцатилетней девушки в Красноярском крае

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В Красноярском крае, в городе Ачинск, возбуждено уголовное дело по факту похищения 15-летней девушки. По данным следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии, инцидент произошел 18 марта, пишет РИА Новости.
Девушка ушла из дома около 16:00 (12:00 мск), а через два часа на телефон ее отца поступило видеообращение от неизвестного лица. В записи дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения.
Мать пропавшей девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении дочери и возможном похищении. Следственный отдел по Ачинскому району возбудил уголовное дело.
В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей и выяснение всех обстоятельств происшествия. Расследование находится под контролем руководства главного следственного управления.
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Мать пропавшей девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении дочери и возможном похищении. Следственный отдел по Ачинскому району возбудил уголовное дело.
В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей и выяснение всех обстоятельств происшествия. Расследование находится под контролем руководства главного следственного управления.
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Дарья Осипова