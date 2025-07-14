В Екатеринбурге школьника приговорил к 9,5 лет за убийство подруги и её матери

14 июля 2025, 11:49

Фото: iStock/simpson33

Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес приговор подростку, который в ноябре 2023 года убил 14-летнюю подругу и её мать. Школьник осуждён на девять с половиной лет. Свою вину он признал и раскаялся, сообщает издание E1.RU.