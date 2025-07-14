В Екатеринбурге школьника приговорил к 9,5 лет за убийство подруги и её матери
Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес приговор подростку, который в ноябре 2023 года убил 14-летнюю подругу и её мать. Школьник осуждён на девять с половиной лет. Свою вину он признал и раскаялся, сообщает издание E1.RU.
Уточняется, что мать осуждённого обязана выплатить моральную компенсацию родственникам убитых — всего четыре миллиона рублей. Также известно, что, согласно результатам психиатрической экспертизы, подросток признан вменяемым.
Всё произошло в доме на Билимбаевской улице. Сначала парень из-за ревности расправился со своей девушкой — он девять раз ударил её ножом в шею и грудь. Убитую нашли раздетой, но накрытой одеялом. После этого подросток спрятался на кухне и стал ждать, когда вернётся домой 61-летняя мама девочки. Женщине он нанёс 15 ударов тем же ножом, а потом зарезал и шпица, который жил в семье.
Преступник забрал из квартиры сотовые телефоны и банковскую карту, с неё он снял 40 тысяч рублей. Эти деньги осуждённый потратил вместе с другом, которому тоже вынесли приговор — два года условно за кражу имущества.
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