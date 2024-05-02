Похищенного 8 месяцев назад ребенка нашли в Красноярске и вернули матери

Фото: iStock/eranicle
Пятилетнюю девочку, которую отец похитил у супруги около восьми месяцев назад, нашли в Красноярске и вернули матери.
Об этом рассказали в Красноярской областной общественной организации содействия поисковым работам «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной.
Проживающая на Кубани мать девочки обратилась в организацию в апреле. Незадолго до этого в сети появились данные, что ее дочь может находиться в Красноярском крае вместе с отцом.
Волонтёры разместили ориентировки и на них моментально откликнулись местные жители, которые и прислали видео с локацией ребёнка.
Выяснилось, что отец увез девочку из Краснодарского края в Красноярск. Силовики задержали мужчину.
Читайте также:
В Люберцах задержали мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку – видео
Девочка получила травмы из-за укуса домашней собаки на Кубани
Жителя Бурятии обвинили в убийстве пасынка и сокрытии тела в стиральной машине
Проживающая на Кубани мать девочки обратилась в организацию в апреле. Незадолго до этого в сети появились данные, что ее дочь может находиться в Красноярском крае вместе с отцом.
Волонтёры разместили ориентировки и на них моментально откликнулись местные жители, которые и прислали видео с локацией ребёнка.
Выяснилось, что отец увез девочку из Краснодарского края в Красноярск. Силовики задержали мужчину.
Читайте также:
В Люберцах задержали мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку – видео
Девочка получила травмы из-за укуса домашней собаки на Кубани
Жителя Бурятии обвинили в убийстве пасынка и сокрытии тела в стиральной машине
Алёна Самарева