В Люберцах задержали мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку – видео

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В городском округе Люберцы задержали мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Она рассказала, что мужчина действовал из хулиганских побуждений. В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
Задержали мужчину свидетели произошедшего. Ему потребовалась медицинская помощь. После осмотра врачей задержанного доставили в отдел полиции.
Напомним, мужчина внезапно ударил проходившую мимо девятилетнюю девочку и скрылся. Причины своего поступка он объяснить не смог.
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Задержали мужчину свидетели произошедшего. Ему потребовалась медицинская помощь. После осмотра врачей задержанного доставили в отдел полиции.
Напомним, мужчина внезапно ударил проходившую мимо девятилетнюю девочку и скрылся. Причины своего поступка он объяснить не смог.
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Анастасия Хохлова