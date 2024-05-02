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В Люберцах задержали мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку – видео

02 мая 2024, 19:02
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

В городском округе Люберцы задержали мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Она рассказала, что мужчина действовал из хулиганских побуждений. В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.


Задержали мужчину свидетели произошедшего. Ему потребовалась медицинская помощь. После осмотра врачей задержанного доставили в отдел полиции.



Напомним, мужчина внезапно ударил проходившую мимо девятилетнюю девочку и скрылся. Причины своего поступка он объяснить не смог.

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#ребёнок
Польские военные получили ранения на границе с Белоруссией
Польский пограничник и солдат ранены камнями на границе с Белоруссией
02 мая 2024, 18:40

Фото: iStock/Rafal Olkis

На границе с Белоруссией камнями были ранены польский пограничник и солдат Войска польского. Об этом сообщается на сайте Пограничной стражи Польши.
Отмечается, что 1 мая польские патрули дважды подверглись нападению. При первом был ранен сотрудник Погранстражи. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе второго инцидента камень прилетел в лицо солдату Войска польского.

За прошедшие сутки было зафиксировано 113 попыток незаконного проникновения в Польшу с территории Белоруссии.

По итогу, в лечебные учреждения были доставлены 10 иностранцев, среди которых была беременная женщина из Ирана.

Польские пограничники привели данные, согласно которым на охраняемом Подляским пограничным отрядом за апрель было зафиксировано свыше 5,3 тысяч попыток незаконного пересечения границы.

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#польша
#белоруссия
#граница
#военные
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Девочка получила травмы из-за укуса домашней собаки на Кубани
02 мая 2024, 18:29

Фото: iStock/sudok1

Домашняя собака укусила 15-летнюю девочку в Темрюке в Краснодарском крае.
Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. В настоящее время пострадавшая находится в больнице с серьезными травмами. Как отметил чиновник, власти окажут ее семье посильную помощь.

Также он добавил, что выясняется причина, по которой собака проявила такую агрессию к хозяйке. Девочке предстоит перенести две сложные операции, заключил Бабенков.

Ранее стало известно, что игрушка в виде гранаты взорвалась в руках у 9-летнего мальчика на столичном рынке «Садовод». Ребёнка оглушило, он получил ссадины и ушиб правого бедра.

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#девочка
#россия
#собака
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Мосгорсуд оставил режиссёра Беркович* и драматурга Петрийчук* в СИЗО
02 мая 2024, 18:17

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Московский городской суд признал законным очередное продление ареста режиссёру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма. Об этом пресс-служба суда сообщила ТАСС.
Отмечается, что суд не стал изменять постановление Замоскворецкого районного суда Москвы о продлении срока пребывания под стражей до 4 мая. Также без удовлетворения оставлены апелляционные жалобы.

Ранее столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Беркович* и Петрийчук*. Они обвиняются по статье об оправдании и пропаганде терроризма, которые совершены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу во Второй Западный окружной военный суд.

Напомним, что причиной для возбуждения дела стал поставленный Беркович спектакль «Финист – Ясный сокол» по сценарию Петрийчук. Согласно сюжету, российские женщины в соцсетях с представителями радикального ислама. Они не признают свою вину.

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*внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#суд
#терроризм
#уголовное дело
#москва
#сизо
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ФСБ РФ: в ЛНР задержали украинку за сбор данных в пользу Киева
02 мая 2024, 18:09

Фото: iStock/Grigorenko

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в ЛНР гражданку Украины, которую подозревают в шпионаже в пользу украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.
Отмечается, что жительница поселка Троицкое собирала сведения о местах дислокации российских военных весной 2023 года и передавала их ВСУ. По информации следствия, злоумышленница осознавала, что делает, однако заявила, что сейчас не стала бы поступать также.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время специалисты проводят следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 25 годам заключения агента Службы безопасности Украины Сергея Кармазина. Его признали виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта.

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#суд
#уголовное женщины
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#всу
#спецоперация
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В Венгрии казахстанец жестоко убил украинца
В Венгрии уроженец Казахстана убил украинца
02 мая 2024, 18:06

Фото: iStock/Daniel Tamas Mehes

В Будапеште уроженец Казахстана убил украинца, нанеся ему несколько ножевых ударов. Об этом сообщили в Главном управлении полиции венгерской столицы.
Согласно сообщению, в ночь на 1 мая между 44-летним уроженцем Казахстана и 48 летним украинцем завязался конфликт, в ходе которого казахстанец несколько раз ударил ножом гражданина Украины. Пострадавший скончался на месте ещё до приезда скорой помощи.

На место преступления оперативно прибыли полицейские. Они задержали убийцу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельства убийства.

Ранее также сообщалось, что в Польше местные жители избили гражданку Белоруссии за то, что она разговаривала на русском языке, приняв её за беженку с Украины.

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#всу
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Граната взорвалась в руках у 9-летнего мальчика на рынке в Москве
02 мая 2024, 17:55

Фото: iStock/Andrii Zorii

На московском «Садоводе» игрушка в виде гранаты взорвалась в руках у 9-летнего мальчика, пишет «112».
По данным Telegram-канала, мальчик с мамой ходили по рынку и ему понравилась игрушка в виде гранаты. Ребенку дали товар, но не предупредили об опасности. Он дернул за кольцо, произошёл взрыв сжатого внутри воздуха.

Ребёнка оглушило, он получил ссадины и ушиб правого бедра. Продавщица попыталась уговорить маму не сообщать о происшествии, но та вызвала скорую помощь, а они, в свою очередь, передали сведения в полицию.

Сейчас торговую точку проверяют. Правоохранительные органы выяснят, каким образом опасная игрушка попала на прилавок, рассказывает «112».

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#граната
#ребёнок
#москва
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Коран разрешили сжечь в Швеции накануне «Евровидения»
02 мая 2024, 17:33

Фото: iStock/Rifky Rachman Safri

Полиция Швеции разрешила провести акцию с сожжением Корана за день до «Евровидения».
Об этом рассказала газета Gteborgs-Posten. Акция пройдет завтра, 3 мая. По данным издания, сжечь священную книгу планируется на площади Густава Адольфа в центре города Мальмё. Там же проведут песенный конкурс.

Кроме этого, акцию с сожжением Корана хотят провести в стране в субботу и воскресенье. На следующей неделе в Швеции тоже запланированы две пропалестинские акции — 9 и 11 мая и одна произраильская — 9 мая.

В этот период в Мальмё будет проходить неделя «Евровидения». Ожидается, что ее посетят около 100 тысяч человек из разных стран. 7 и 9 мая в городе проведут полуфиналы конкурса, а 11 мая — финал.

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#швеция
#евровидение
#полиция
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После беспричинного нападения на девочку в Люберцах возбудили уголовное дело
02 мая 2024, 17:25

Фото: Istockphoto / Aleksandra Nigmatulina

В Люберцах после нападения на ребёнка и причинении ему травм ребенку возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
Как уточнили в подмосковном главке Следственного комитета России, уголовное дело открыли по факту хулиганских действий, совершённых в отношении девятилетней девочки. Из размещённого в СМИ видеоролика следует, что 2 мая девочка вместе с ровесниками возвращалась домой из школы. Шедший навстречу мужчина беспричинно нанёс школьнице удары в голову и нос, а затем скрылся с места происшествия.

На причастность к преступлению проверяется мужчина 1999 года рождения.

Сообщалось, что напавшего на ребёнка мужчину задержали местные жители до приезда полиции недалеко от места происшествия. Видео задержания предполагаемого преступника появилось в некоторых телеграм-каналах. Как утверждают очевидцы, его узнали по описанию.

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#московская область
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В Челябинске заметили автомобиль, рекламирующий мухоморы
ФАС предписала убрать рекламу мухоморов с автомобиля в Челябинске
02 мая 2024, 17:20

Фото: iStock/Lusyaya

УФАС России по Челябинской области предписало убрать рекламу продукции с мухоморами с автомобиля. Об этом сообщили пресс-служба ведомства сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что от жителей города поступило множество жалоб о том, что в Челябинске стали часто наблюдать автомобиль, на котором размещена яркая и красочная реклама психоактивного вещества. Слогане есть фразы «микродозинг красного мухомора» и «легально».

По итогам проверки выяснилось, что автомобиль принадлежит фирме «Мухоморыч», которая продаёт капсулы с высушенным красным мухомором. Ведомство установило, что надпись «грибная аптека» создаёт у горожан впечатление, будто продаётся лекарственный препарат.

В результате ФАС выдала предписание о прекращении распространения ненадлежащей рекламы. Нарушитель будет привлечён к административной ответственности.

В пресс-службе пояснили, что ведомство признало рекламодателя нарушителем закона о рекламе.

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#фас
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