«Планировал массовое убийство»: за что школьник из Иркутской области набросился на сверстников с молотком

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Ученик восьмого класса напал на одноклассников в одной из школ Иркутской области, несколько детей пострадали. О том, что известно о подростке и мотивах его поступка – в материале «Радио 1».
Что известно о нападении школьника в Иркутской области
Утром 23 сентября, после завершения первого урока в школе № 1 Иркутской области, подросток набросился на своих одноклассников, используя молоток, сообщает телеграм-канал Mash.
«Нападение произошло, когда учащиеся находились в раздевалке, готовясь к физкультуре. В какой-то момент подросток вытащил молоток и, крича, накинулся на сверстников. В раздевалке находились пять школьников», — передает портал.Нападавший заблокировал выход для других детей, не позволяя им покинуть помещение. Инцидент завершился, когда учитель физкультуры вмешался и смог обезвредить нападающего, дав возможность детям уйти в безопасное место.
Сколько детей пострадало в результате нападения
Три человека стали жертвами нападения Двое мальчиков получили удары молотком по рукам, а третий — по голове.
«Во время допроса Олег, который получил удар по затылку, рассказал, что одноклассник атаковал его, когда он завязывал шнурки на кроссовках. После этого он начал кричать и размахивать молотком — двое получили удары по рукам», — сообщает телеграм-канал Mash.
Всех пострадавших осмотрели медики на месте происшествия и отпустили домой.
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Как ученику удалось пронести оружие в школу
Руководство школы № 1 в Балаганске, где произошло нападение, не привлекало частную охрану.
«В учебном заведении не было охранников, турникетов или металлоискателей. На входе находилась только 45-летняя гардеробщица. Ни один ученик не подвергался проверке. Таким образом, Артем смог пронести с собой молотки и нож. После того как физкультурник удержал Тему, заместитель директора по воспитательной работе вызвала полицию», — сообщает Mash.
Что известно о нападавшем
По информации телеграм-канала SHOT, подросток намеревался организовать массовое убийство. 13-летний Артем Б. создал канал в телеграме, где делился своими замыслами и характеризовал одноклассников как «глупое легкомысленное стадо». По информации правоохранителей, несовершеннолетний подготавливался к нападению четыре месяца.
После расправы над сверстниками Артем якобы планировал свести счеты с жизнью.
«Учитель физкультуры помешал ему это сделать. В настоящее время Артем находится в больнице с легкими травмами», — пишеь SHOT.
Известно, что восьмиклассник интересуется японской культурой, и аниме. В школе Артема характеризуют как замкнутого и необщительного подростка.
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Анастасия Хохлова