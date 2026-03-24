В Ивановской области задержали 15 человек за незаконный оборот миллиарда рублей

24 марта 2026, 07:29

В Ивановской области правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая организовала незаконный оборот более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на платформе Max.