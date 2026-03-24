В Ивановской области задержали 15 человек за незаконный оборот миллиарда рублей
В Ивановской области правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая организовала незаконный оборот более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на платформе Max.
Участников подозревают в банковских махинациях и неправомерном использовании платежных средств в крупном размере. Злоумышленники действовали на территории нескольких регионов страны. Группой из 15 человек управляли жители Ивановской и Московской областей. Они использовали различные схемы, включая вывод денег за границу через иностранные компании и конвертацию в криптовалюту. За свои услуги преступники получали комиссию и заработали свыше 125 миллионов рублей.
Сотрудники Росгвардии задержали всех подозреваемых. В ходе обысков по их адресам и офисам изъяли деньги, документы и другие улики. Против участников возбуждено уголовное дело.
