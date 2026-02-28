Выяснились обстоятельства похищения девочки в Смоленске
Мужчина, обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске, забрал ребёнка из подъезда её дома, заклеив рот скотчем.
Об этом сообщил RT источник, знакомый с ситуацией. По его словам, потерпевшую вынесли в большой сумке. Затем подозреваемый уехал на автомобиле — это попало на записи уличных камер видеонаблюдения.
Накануне обвинения предъявили как самому мужчине, так и его сожительнице. Школьница пропала 24 февраля. Она вышла гулять с собакой и не вернулась. На третий день поисков ребёнка нашли живым в квартире в одном из домов Смоленска.
Позже обоих фигурантов задержали. Источник утверждает, что жертва похищения не пострадала, однако не рассказывает, что именно с ней происходило. Также, по данным СМИ, мужчина около полугода наблюдал за ребёнком. Как выяснил канал, ранее он уже был судим по статье о наркотиках.
