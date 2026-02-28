Стало известно, как проходили поиски девятилетней девочки, похищенной в Смоленске

28 февраля 2026, 03:56

В Смоленске при поиске пропавшей девочки первым делом обследовали природные ловушки

Фото: iStock/corrigan201

Руководитель поисково-спасательного отряда «Сальвар» Юрий Василевич рассказал ТАСС, как проходили поиски девятилетней девочки, пропавшей 24 февраля в Смоленске.





Он объяснил, что в первые сутки волонтёры сосредоточились на обследовании местности вокруг дома ребёнка. На территории находилось много природных ловушек — оврагов, водоёмов, а также садоводческих товариществ и гаражных кооперативов. Все это представляет опасность для несовершеннолетних.



