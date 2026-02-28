Стало известно, как проходили поиски девятилетней девочки, похищенной в Смоленске
В Смоленске при поиске пропавшей девочки первым делом обследовали природные ловушки
Руководитель поисково-спасательного отряда «Сальвар» Юрий Василевич рассказал ТАСС, как проходили поиски девятилетней девочки, пропавшей 24 февраля в Смоленске.
Он объяснил, что в первые сутки волонтёры сосредоточились на обследовании местности вокруг дома ребёнка. На территории находилось много природных ловушек — оврагов, водоёмов, а также садоводческих товариществ и гаражных кооперативов. Все это представляет опасность для несовершеннолетних.
Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку обнаружили на той же улице, где она живет
По словам Василевича, версию похищения изначально не считали приоритетной. Спасатели тщательно проверили все люки и подземные коммуникации в радиусе около пяти километров, а затем быстро расширили зону поисков за пределы района и города.
Ранее в Сети появились первые кадры спасения девятилетней девочки, а также момент задержания мужчины, который похитил ребенка. Виновником инцидента оказался Сергей Грищенков, который ранее уже имел проблемы с законом. По словам дочери сожительницы преступника, последние несколько месяцев мужчина вел себя странно.