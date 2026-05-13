Россиянин без причин напал на гулявшую с ребенком мать

Житель Петербурга повалил на землю женщину и едва не выкрал ребенка
Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Житель Санкт-Петербурга без причин напал на мать, гулявшую с ребенком. Об этом пишет 78.ru.



Мужчина в неадекватном состоянии у жилого дома напал на женщину, повалив её на землю, и попытался похитить ребёнка. Двое случайных прохожих вмешались и оттащили нападавшего.

Агрессора доставили в отделение полиции. На момент инцидента он находился под воздействием наркотиков. Причины его поступка не уточняются. Согласно информации источника, он не является родственником пострадавшей.

Екатерина Коршунова

