Учительница биологии дважды надругалась над учеником прямо в школе
Учительница из американского штата Джорджия стала фигуранткой уголовного дела после того, как надругалась над школьником. Об этом пишет Daily Star.
25-летняя Марис Николс обвиняется в совершении двух эпизодов изнасилования ученика. Первый случай произошел в школьной подсобке, а второй — в автомобиле, владелец которого пока не установлен. Возраст пострадавшего не разглашается.
Злоумышленницу арестовали. Она сможет выйти только если внесет залог в размере 40 тысяч долларов (около трех миллионов рублей).
Известно, что изначально Николс была принята на работу в среднюю школу на должность менеджера футбольной команды. Через месяц её повысили до учителя биологии.
